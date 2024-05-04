"Трусы на трусы?": Диана Коркунова смутила Сеть новым фотосетом

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова продолжает эпатировать публику в Instagram - она опубликовала снимки с фотосессии в необычном аутфите, передает NUR.KZ.

Диана Коркунова попозировала в наряде в мягких оттенках - на модели была обтягивающая футболка без лифа, поверх которой она надела кожаную куртку оверсайз, а также гольфы. Подписчиков ее инстаблога, однако, смутил выбор нижнего белья - особенно внимательные фолловеры подметили, что Коркунова надела сразу двое трусов.

Традиционно для экстравагантной Дианы секция комментариев разделилась на два лагеря - одни восхищались внешностью модели, другие ставили под вопрос ее модный выбор.

"Очень красивая", "10 из 10", "Слепленная Богами", "Прекрасна, шикарна", "Трусы на трусы?", "Такая красивая девочка, ну почему всегда нижнее белье, даже обидно за Вас", "Красота, которая покоряет мужчин", - отметили подписчики.