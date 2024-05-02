"Импозантный мужчина": Жан Байжанбаев сменил имидж

Казахстанский актер и телеведущий Жан Байжанбаев, звезда фильмов "Бизнес по-казахски", "Рэкетир", сериалов "Перекресток", "Побег из аула", сменил имидж, передает NUR.KZ.

"Многие публичные люди, да и не только публичные, меняют имидж, и я тоже не остаюсь в стороне от этой тенденции.

Время от времени, раз в 7-8 лет, отращиваю бородку (эспаньолку). Кому-то нравится, а кому-то - нет. Может, сбрить?! Как думаете?" - спросил актер у подписчиков.

Преображение любимого актера тут же оценили его подписчики. Они прокомментировали его фото.

"Я заметила, вы становитесь старше, мудрее, а ваши "киножены" - моложе и красивее!", "Жан ага, вам идет", "Вечно молодой, статный", "С бородой очень импозантный мужчина", "С бородкой круче, мачо!" - высказались комментаторы.