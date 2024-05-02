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"Какая грация!": Тина Кароль в нежном и чувственном образе ошеломила фанатов

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Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

39-летняя украинская исполнительница и актриса Тина Кароль представила на суд поклонников в соцсети новый чувственный образ. Фанаты восхитились ею, передает NUR.KZ.

"Что дает тебе возможность дышать? Любовь? Мечты? Цель? Ты тот, кто дает возможность дышать себе. Пусть это правило будет во всем. Не жди ничего ни от кого. Вдыхай любовь, мечты и цели в себя, и воплощай в жизнь", - написала Тина под чувственными фото.

Фанаты, вдохновленные увиденным, отметили и ее талант, и красоту, а также нежный наряд. Они осыпали певицу комплиментами в комментариях.

"Ваши песни вдохновляют и мотивируют дышать", "Какая грация и опасность!", "Вау, вторая фотография, моя челюсть упала. Не хило", "Роскошная", "Образ просто неимоверный", "Великолепно", - гласят отзывы под снимками Тины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2094599-kakaya-graciya-tina-karol-v-nezhnom-i-chuvstvennom-obraze-oshelomila-fanatov/

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