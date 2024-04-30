"Потратила миллион рублей на этот образ": Боня показала свое преображение (видео)
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44-летняя российская телеведущая Виктория Боня рассказала, что потратила впечатляющую сумму на свое преображение. Однако не все подписчики оценили перемены в ее внешности, передает NUR.KZ.
Виктория похвасталась результатом своего преображения.
"Та-дам! Перевоплощение в натуральный блонд, этот цвет сейчас хит сезона! Знаю, некоторые начнут сейчас сопротивляться, но! Мы это сделали без окрашивания своих волос! Да, это возможно сделать через наращивание...
Я потратила миллион рублей (4 млн 720 тыс. тенге - прим. ред.) на этот образ и поэтому хочу слышать только комплименты. Как мне идет натуральный блонд. Кстати, эти волосы некрашеные, у них натуральная волна, поэтому будет очень крутой объем даже без укладки", - написала Боня.
"Почему-то мне кажется, когда женщина слишком часто что-то меняет в своей внешности, значит внутри что-то не устраивает", "Миллион за это?", "А я с таким родилась, где взять миллион?", "Красиво", "Роскошная", "С каждым днем все лучше", "Миллион это не стоит однозначно", - разошлись во мнениях подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093723-potratila-million-rubley-na-etot-obraz-bonya-pokazala-svoe-preobrazhenie-video/