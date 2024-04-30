"Потратила миллион рублей на этот образ": Боня показала свое преображение (видео)

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня рассказала, что потратила впечатляющую сумму на свое преображение. Однако не все подписчики оценили перемены в ее внешности, передает NUR.KZ.

Виктория похвасталась результатом своего преображения.

"Та-дам! Перевоплощение в натуральный блонд, этот цвет сейчас хит сезона! Знаю, некоторые начнут сейчас сопротивляться, но! Мы это сделали без окрашивания своих волос! Да, это возможно сделать через наращивание...

Я потратила миллион рублей (4 млн 720 тыс. тенге - прим. ред.) на этот образ и поэтому хочу слышать только комплименты. Как мне идет натуральный блонд. Кстати, эти волосы некрашеные, у них натуральная волна, поэтому будет очень крутой объем даже без укладки", - написала Боня.

"Почему-то мне кажется, когда женщина слишком часто что-то меняет в своей внешности, значит внутри что-то не устраивает", "Миллион за это?", "А я с таким родилась, где взять миллион?", "Красиво", "Роскошная", "С каждым днем все лучше", "Миллион это не стоит однозначно", - разошлись во мнениях подписчики.