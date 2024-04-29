"Чаровница": Вики Одинцова похвасталась фигурой в оригинальном купальнике
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30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, похвасталась фигурой в купальнике. Новые фото она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Длинноногая красавица выложила фото в купальнике лавандового цвета с оригинальным дизайном. Модель запечатлелась у бассейна в солнцезащитных очках. Ее улыбка украсила пляжные фото. Фанаты тут же отреагировали на снимки, оценив фигуру Виктории.
"Ты выглядишь невероятно сексуально, у тебя чудесная улыбка", "Прекрасная, ошеломительная, ну просто королева", "Красивая улыбка, такой великолепный и самый милый ангел", "Чаровница", "Отличного отдыха, Вики", "Самая соблазнительная", "Как мы долго этого ждали", - написали ей подписчики под снимками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2092868-charovnica-viki-odincova-pohvastalas-figuroy-v-originalnom-kupalnike/