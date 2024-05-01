Рианна пришла на презентацию в платье с глубоким декольте

Рианна вышла в свет в платье с глубоким декольте - певица посетила презентацию собственного косметического бренда Fenty Beauty, передает NUR.KZ.

Кадры с мероприятия были опубликованы в официальном Instagram-профиле бренда.

Презентация прошла в Лос-Анджелесе в минувшую пятницу.

Рианна выбрала для закрытого мероприятия бежевое платье-миди с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к нему коричневые босоножки на каблуках с завязками. Завершением наряда стали аксессуары: несколько золотых браслетов, кольца и анклет.

Певица распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой.

"Королева", "Карибская богиня", "Выглядит такой юной", "Сногсшибательна красота", "Ей идет этот цвет", - писали фанаты артистки.

По информации IMDb, Рианна родилась 20 февраля 1988 года в Бриджтауне. Ее мать - афро-гайанка, а отец - афро-барбадосец и выходец с Британских островов.

Будущая звезда неоднократно побеждала на конкурсах красоты и исполняла сингл Мэрайи Кэри Hero на школьном шоу талантов. Ее жизнь изменилась навсегда, когда одна из подруг познакомила ее с Эваном Роджерсом, продюсером из Нью-Йорка, который приехал на Барбадос в отпуск вместе со своей женой.

Он свел Рианну с рэпером Jay-Z, который на тот момент был генеральным директором Def Jam Records. Он прослушал юную артистку и понял, что она может стать звездой мирового масштаба. Рианне было 16 лет, когда ее подписали на Def Jam. С тех пор она добилась феноменального успеха.