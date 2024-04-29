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"Полюбила Астану": Мадлен покрасовалась в модном аутфите в столице

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, прилетела в столицу Казахстана на мероприятие - блогерша сразила аудиторию эффектным нарядом, передает NUR.KZ.

Мадлен стала гостьей фешенебельного мероприятия в Астане - после него проживающая в Алматы блогерша призналась в любви к столице Казахстана, опубликовав в Instagram свежее видео из номера отеля.

На Мамадалиевой была стильная двойка синего цвета с укороченным пиджаком и юбкой. Образ завершили светлые лакированные ботфорты и маленькая сумочка в тон.

"Так полюбила Астану", - подписала публикацию Мадлен.

"Вау! Какая красота", "Добро пожаловать! Оставайтесь в Астане", "Нереальная", "Какая она красивая", "Бусинка", "Тяжелый люкс", - отметили подписчики блога Мадлен, комментируя ее образ.

Недавно Мамадалиева сразила образом в коротком белоснежном платье с открытыми плечами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2092670-polyubila-astanu-madlen-pokrasovalas-v-modnom-autfite-v-stolice/

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