"Полюбила Астану": Мадлен покрасовалась в модном аутфите в столице
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Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, прилетела в столицу Казахстана на мероприятие - блогерша сразила аудиторию эффектным нарядом, передает NUR.KZ.
Мадлен стала гостьей фешенебельного мероприятия в Астане - после него проживающая в Алматы блогерша призналась в любви к столице Казахстана, опубликовав в Instagram свежее видео из номера отеля.
На Мамадалиевой была стильная двойка синего цвета с укороченным пиджаком и юбкой. Образ завершили светлые лакированные ботфорты и маленькая сумочка в тон.
"Так полюбила Астану", - подписала публикацию Мадлен.
"Вау! Какая красота", "Добро пожаловать! Оставайтесь в Астане", "Нереальная", "Какая она красивая", "Бусинка", "Тяжелый люкс", - отметили подписчики блога Мадлен, комментируя ее образ.
Недавно Мамадалиева сразила образом в коротком белоснежном платье с открытыми плечами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2092670-polyubila-astanu-madlen-pokrasovalas-v-modnom-autfite-v-stolice/