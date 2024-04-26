"Тигрица": Мадлен сразила образом в коротком платье с открытыми плечами

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала яркие фотографии в разных образах, сделанные в Дубае, передает NUR.KZ.

Инстадива предстала в разных образах во время отдыха на курорте. Первый - топ с цветочным принтом и белая юбка. После этого Мамадалиева запечатлелась в коротком платье белого цвета с корсетом, пышными рукавами и открытыми плечами. Третий наряд был в черном цвете.

"Цвету и пахну", - подписала публикацию Мадлен.

"Красивая", "Быть ею или быть с ней", "Шикарная", "Красота - страшная сила, которая правит миром", "Дубай тебе к лицу", "Тигрица", "Вау, Мадина, как всегда, огонь", "Какая Вы красивая, Королева", - отметили восхищенные подписчики блога Мадлен.

Недавно отдыхающая в Дубае Мамадалиева показала пляжные фото.