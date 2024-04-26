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"Леди в красном": Риз Уизерспун поделилась солнечным фото в соцсети

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Риз Уизерспун
Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

48-летняя американская актриса и продюсер Риз Уизерспун поделилась ярким фото в Instagram. Фанаты тут же оценили ее фигуру, а также отметили, как молодо она выглядит, передает NUR.KZ.

На новом фото звезда фильма "Блондинка в законе" и "Переступить черту" стоит на балконе и нежится под солнечными лучами. На ней ярко-красное платье, туфельки на шпильке в тон к наряду.

Образ дополняют черные солнцезащитные очки. Ее светлые распущенные волосы развеваются на ветру.

"Вы невероятная", "Потрясающе и удивительно!", "Удивительное фото, Риз! Ух ты!", "Прекрасная женщина", "Красавица", "Богиня", "Красное тебе к лицу", "Леди в красном", - написали ей восхищенные фанаты.

Отметим, что в этой социальной сети у актрисы свыше 30 миллионов подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2091581-ledi-v-krasnom-riz-uizerspun-podelilas-solnechnym-foto-v-socseti/

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