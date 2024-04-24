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"Скучно без хейтеров": отдыхающая в Дубае Мадлен поделилась пляжными фото

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Мадлен на пляже в бикини
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная в Сети как Мадлен, разместила ряд жарких фото в мини-бикини с пляжа Дубая, где сейчас отдыхает, передает NUR.KZ.

Недавно Мадлен запечатлелась в леопардовом бикини на пляже в Дубае.

Девушка решила вновь порадовать своих подписчиков, выложив еще несколько черно-белых фото в разных купальниках - мини-бикини, в котором попала в объектив камеры лежа на пляже, в оригинальном слитном купальнике с вырезами, в котором прокатилась на яхте.

Мамадалиева также похвасталась на фото своими брендовыми покупками.

"Дубайский вайб", - лаконично подписала она фото.

"Красота ты моя", "Как-то скучно без хейтеров", "Вайб тигрицы", "Шикарная", "Суперкрасотка", "Лучшая", "Жаным моя", "Великолепна", - гласят комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090330-skuchno-bez-heyterov-otdyhayushchaya-v-dubae-madlen-podelilas-plyazhnymi-foto/

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