"В нем все идеально": новое фото Нурболата Абдуллина обсудили фанаты

Казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, разместил новое фото в своем Instagram-аккаунте и вызвал обсуждение подписчиков, передает NUR.KZ.

Новое фото Нурбуллина вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Певец отметил локацию, где снято фото - это город Шымкент.

На снимке он в синем пиджаке и черной футболке сидит за столом, собираясь выпить стакан чая. Некоторым показалось, что артист сильно похудел, другие же вновь восхитились его харизмой.

"Если я скажу, что влюблена, муж начнет ревновать", "Вот кого надо показать, когда говоришь, что самооценка - топ", "Как этот парень себя любит. Мне нравятся его песни, спасибо за творчество", "Девочки, слишком не увлекайтесь, он человек сцены, должен выглядеть соответствующе", "Ой, похудел", "В тебе все идеально", "Нуреке, ты похудел", - отметили пользователи соцсети.