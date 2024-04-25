Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"В нем все идеально": новое фото Нурболата Абдуллина обсудили фанаты

Опубликовано:

Нурболат Абдуллин
Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, разместил новое фото в своем Instagram-аккаунте и вызвал обсуждение подписчиков, передает NUR.KZ.

Новое фото Нурбуллина вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Певец отметил локацию, где снято фото - это город Шымкент.

На снимке он в синем пиджаке и черной футболке сидит за столом, собираясь выпить стакан чая. Некоторым показалось, что артист сильно похудел, другие же вновь восхитились его харизмой.

"Если я скажу, что влюблена, муж начнет ревновать", "Вот кого надо показать, когда говоришь, что самооценка - топ", "Как этот парень себя любит. Мне нравятся его песни, спасибо за творчество", "Девочки, слишком не увлекайтесь, он человек сцены, должен выглядеть соответствующе", "Ой, похудел", "В тебе все идеально", "Нуреке, ты похудел", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2091227-v-nem-vse-idealno-novoe-foto-nurbolata-abdullina-obsudili-fanaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.