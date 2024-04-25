"Хороша": улетевшая в Дубай Клава Кока похвасталась фигурой в купальнике

Российская поп-певица Клава Кока улетела на отдых в Дубай - исполнительница хита "Покинула чат" показала яркие фото в купальнике на фоне красивых пейзажей, передает NUR.KZ.

Бассейн на балконе люксового отеля и захватывающие городские пейзажи Дубая с видом на небоскребы - рецепт хорошего отдыха Клавы Коки. Артистка надела купальник с леопардовым принтом и отправилась плавать и нежиться на солнышке. Сделать несколько жарких фотографий Клава, само собой, тоже не забыла.

"Девочка выбирает новый купальник перед путешествием. Женщина выбирает новое путешествие, чтобы показать свой купальник", - со смешком подписала публикацию певица.

Фанаты щедро одарили любимую певицу комплиментами.

"Вау, такая красивая", "Клава, такая красотка, фигурка - отпад", "Хороша", "Купальник красивый, ты красивая, вид красивый", "Фигура просто огонь", - написали они в комментариях.