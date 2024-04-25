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Эзотерика

"Хороша": улетевшая в Дубай Клава Кока похвасталась фигурой в купальнике

Опубликовано:

Клава Кока
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская поп-певица Клава Кока улетела на отдых в Дубай - исполнительница хита "Покинула чат" показала яркие фото в купальнике на фоне красивых пейзажей, передает NUR.KZ.

Бассейн на балконе люксового отеля и захватывающие городские пейзажи Дубая с видом на небоскребы - рецепт хорошего отдыха Клавы Коки. Артистка надела купальник с леопардовым принтом и отправилась плавать и нежиться на солнышке. Сделать несколько жарких фотографий Клава, само собой, тоже не забыла.

"Девочка выбирает новый купальник перед путешествием. Женщина выбирает новое путешествие, чтобы показать свой купальник", - со смешком подписала публикацию певица.

Фанаты щедро одарили любимую певицу комплиментами.

"Вау, такая красивая", "Клава, такая красотка, фигурка - отпад", "Хороша", "Купальник красивый, ты красивая, вид красивый", "Фигура просто огонь", - написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2091191-horosha-uletevshaya-v-dubay-klava-koka-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/

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