"Самая красивая Кардашьян": 45-летняя Кортни поделилась снимком в бикини
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Американская телезвезда и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которой 18 апреля исполнилось 45 лет, показала фотографии с отдыха. На них она предстала в бикини, передает NUR.KZ.
Кадры телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"45 поездок вокруг солнца", – подписала она публикацию.
На первом фото Кортни Кардашьян сидит на скамейке на пляже в разноцветном бикини и черных солнцезащитных очках.
В комментариях подписчики похвалили фигуру звезды и поздравили ее с днем рождения.
"45 никогда не выглядели так хорошо", "45 лет с 16-летним лицом", "Вы имеете в виду 25? С днем рождения, Кортни!", "Очень красивая мама", "Это тело после 4 детей просто потрясающее", "Ты очень красивая", "Хотел бы я выглядеть так после четверых детей", "Самая красивая и самая настоящая Кардашьян", – написали пользователи.
Отметим, что в ноябре прошлого года она стала мамой в четвертый раз.
По информации на сайте IMDb, Кортни Мэри Кардашьян – самый старший ребенок в семье адвоката Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер. Родилась 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. В 1991 году, когда ей было 12 лет, ее родители развелись.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090834-samaya-krasivaya-kardashyan-45-letnyaya-kortni-podelilas-snimkom-v-bikini/