"Роковая женщина": Настасья Самбурская показала фотосет в прозрачном платье

Российская актриса и певица Настасья Самбурская поделилась серией снимков в прозрачном платье. Подписчики восхитились ее образом и засыпали комплементами, передает NUR.KZ.

Кадры Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белых снимках девушка позирует на светлом кресле. Сквозь темное платье с длинными рукавами, в которое она одета, просвечивает нижнее белье.

За первые 10 часов публикация набрала почти 30 тыс. лайков и более полутысячи комментариев.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы и сделали комплименты ее фигуре.

"Фотографии просто шикарные!", "Какая красивая", "Тебе очень идет этот образ", "Невероятная женщина", "Неземная красота!", "Роковая женщина!", "Красивая девушка с грустными глазами", "Это ж надо быть такой красивой", – написали пользователи.

По информации на сайте "Газета.ru", Настасья Самбурская (настоящее имя – Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области. После окончания девяти классов школы она отучилась на парикмахера. В 2000-х переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После окончания вуза была принята в труппу Театра на Малой Бронной.

Первую роль в кино Самбурская сыграла в 2008 году в фильме "Скажи Лео". Известность ей принес сериал "Универ. Новая общага", начавший выходить в 2011 году, в котором она получила одну из главных ролей – студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской. В фильмографии Самбурской около 30 ролей в кино и сериалах: "Ласточкино гнездо", "СашаТаня", "Женщины против мужчин", "Пятница", Каникулы президента", "Универ. 10 лет спустя".

С 2012 года Самбурская начала выступать в качестве певицы.