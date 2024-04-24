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"Выбирать только лучшее": Фариза Ескермес обратилась к подписчикам в соцсети

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес опубликовала видео в Instagram, под которым оставила теплое обращение к подписчикам, передает NUR.KZ.

Прогулка Фаризы Ескермес по вечернему Алматы попала в объективы камеры. Видео актриса опубликовала в Instagram с пожеланием фанатам.

"Желаю каждому, кто смотрит это, легкости в жизни! Улыбайтесь чаще, думайте о хорошем. Все, что внутри вас, происходит во внешнем мире, все взаимосвязано, у нас всегда есть выбор. Давайте выбирать красоту, счастье, любовь, изобилие... Ежедневно выбирать только лучшее", - написала Ескермес.

Поклонники откликнулись на обращение любимой актрисы.

"До чего же ты нежная, Жаным", "Сладкая", "Красотка", "Легкость чувствуется действительно", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно Фариза Ескермес впечатлила видео, снятым на берегу моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090357-vybirat-tolko-luchshee-fariza-eskermes-obratilas-k-podpischikam-v-socseti/

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