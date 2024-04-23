Асель Аскар предстала в образе Жади из сериала "Клон"
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Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар представила свою версию образа Жади, героини сериала "Клон" - она опубликовала фотосессию в Instagram, передает NUR.KZ.
Для нового фотосета Асель Аскар решила перевоплотиться в Жади - героиню популярной в 00-х бразильской мелодрамы "Клон". Блогерша сделала характерный броский макияж и повязала платок на голову.
"Угадайте название сериала, что вдохновил меня на эти кадры", - задала вопрос Асель.
Однако ответ крылся не только в образе, но и в выборе песни, сопроводившей публикацию - актриса наложила на фотографии саундтрек из того самого сериала.
Поклонники Асель сразу признали в ней образ любимой миллионами бразильской героини.
Недавно за выложившую пикантные фото Асель Аскар заступились фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2089811-asel-askar-predstala-v-obraze-zhadi-iz-seriala-klon/