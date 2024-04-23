Асель Аскар предстала в образе Жади из сериала "Клон"

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар представила свою версию образа Жади, героини сериала "Клон" - она опубликовала фотосессию в Instagram, передает NUR.KZ.

Для нового фотосета Асель Аскар решила перевоплотиться в Жади - героиню популярной в 00-х бразильской мелодрамы "Клон". Блогерша сделала характерный броский макияж и повязала платок на голову.

"Угадайте название сериала, что вдохновил меня на эти кадры", - задала вопрос Асель.

Однако ответ крылся не только в образе, но и в выборе песни, сопроводившей публикацию - актриса наложила на фотографии саундтрек из того самого сериала.

Поклонники Асель сразу признали в ней образ любимой миллионами бразильской героини.

Недавно за выложившую пикантные фото Асель Аскар заступились фанаты.