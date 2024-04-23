Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Асель Аскар предстала в образе Жади из сериала "Клон"

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар представила свою версию образа Жади, героини сериала "Клон" - она опубликовала фотосессию в Instagram, передает NUR.KZ.

Для нового фотосета Асель Аскар решила перевоплотиться в Жади - героиню популярной в 00-х бразильской мелодрамы "Клон". Блогерша сделала характерный броский макияж и повязала платок на голову.

"Угадайте название сериала, что вдохновил меня на эти кадры", - задала вопрос Асель.

Однако ответ крылся не только в образе, но и в выборе песни, сопроводившей публикацию - актриса наложила на фотографии саундтрек из того самого сериала.

Поклонники Асель сразу признали в ней образ любимой миллионами бразильской героини.

Недавно за выложившую пикантные фото Асель Аскар заступились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2089811-asel-askar-predstala-v-obraze-zhadi-iz-seriala-klon/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.