"Самая обаятельная и привлекательная": Майя Бекбаева покрасовалась в пальто в национальном стиле

Майя Бекбаева опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в пальто в национальном стиле. В посте казахстанская телеведущая обратилась к прекрасной половине человечества, передает NUR.KZ.

"Люблю каждую свою подписчицу, хочу, чтобы вы были счастливы, мои девочки! Помнили о себе, берегли себя, заботились о себе! Каждая из Вас прекрасна, уникальна, каждая достойна быть счастливой. Каждый Божий день! Обнимаю!" - подписала видео Бекбаева.

На телеведущей было надето стильное пальто темно-красного цвета с казахскими орнаментами и мехом. Майя эффектно позировала на камеру - видео с замедленным эффектом, по ее словам, было снято всего за три минуты возле ее дома.

В комментариях телеведущую назвали "самой обаятельной и привлекательной".

Недавно Майя Бекбаева показала несколько семейных фото с супругом и детьми.