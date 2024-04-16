"Самая обаятельная и привлекательная": Майя Бекбаева покрасовалась в пальто в национальном стиле
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Майя Бекбаева опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в пальто в национальном стиле. В посте казахстанская телеведущая обратилась к прекрасной половине человечества, передает NUR.KZ.
"Люблю каждую свою подписчицу, хочу, чтобы вы были счастливы, мои девочки! Помнили о себе, берегли себя, заботились о себе! Каждая из Вас прекрасна, уникальна, каждая достойна быть счастливой. Каждый Божий день! Обнимаю!" - подписала видео Бекбаева.
На телеведущей было надето стильное пальто темно-красного цвета с казахскими орнаментами и мехом. Майя эффектно позировала на камеру - видео с замедленным эффектом, по ее словам, было снято всего за три минуты возле ее дома.
В комментариях телеведущую назвали "самой обаятельной и привлекательной".
Недавно Майя Бекбаева показала несколько семейных фото с супругом и детьми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085548-samaya-obayatelnaya-i-privlekatelnaya-mayya-bekbaeva-pokrasovalas-v-palto-v-natsionalnom-stile/