Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Самая обаятельная и привлекательная": Майя Бекбаева покрасовалась в пальто в национальном стиле

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Майя Бекбаева опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в пальто в национальном стиле. В посте казахстанская телеведущая обратилась к прекрасной половине человечества, передает NUR.KZ.

"Люблю каждую свою подписчицу, хочу, чтобы вы были счастливы, мои девочки! Помнили о себе, берегли себя, заботились о себе! Каждая из Вас прекрасна, уникальна, каждая достойна быть счастливой. Каждый Божий день! Обнимаю!" - подписала видео Бекбаева.

На телеведущей было надето стильное пальто темно-красного цвета с казахскими орнаментами и мехом. Майя эффектно позировала на камеру - видео с замедленным эффектом, по ее словам, было снято всего за три минуты возле ее дома.

В комментариях телеведущую назвали "самой обаятельной и привлекательной".

Недавно Майя Бекбаева показала несколько семейных фото с супругом и детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085548-samaya-obayatelnaya-i-privlekatelnaya-mayya-bekbaeva-pokrasovalas-v-palto-v-natsionalnom-stile/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.