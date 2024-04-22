"Солнце любит тебя": бразильская супермодель Алессандра Амбросио позагорала топлес

43-летняя бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио разместила в соцсети фотографии в бикини и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.

У бразильской супермодели 12 млн подписчиков в Instagram. Ни одна ее публикация не остается незамеченной и вызывает бурную реакцию поклонников.

На этот раз Алессандра показала фото в ярком мини-бикини и соломенной шляпке, снятые у бассейна. На одном из снимков в карусели супермодель лежит на животе и загорает топлес.

"Ой, эта горячая штучка", "Алессандра, как всегда, прекрасна", "Красивый вид, и я не имею в виду деревья", "Я думаю, солнце любит тебя", "Боже мой, мое сердце вот-вот взорвется", "Вы прекрасно выглядите", "У тебя красивые ноги, Алессандра", "Идеальное и сексуальное тело", - отреагировали фолловеры.