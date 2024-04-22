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"Солнце любит тебя": бразильская супермодель Алессандра Амбросио позагорала топлес

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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

43-летняя бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио разместила в соцсети фотографии в бикини и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.

У бразильской супермодели 12 млн подписчиков в Instagram. Ни одна ее публикация не остается незамеченной и вызывает бурную реакцию поклонников.

На этот раз Алессандра показала фото в ярком мини-бикини и соломенной шляпке, снятые у бассейна. На одном из снимков в карусели супермодель лежит на животе и загорает топлес.

"Ой, эта горячая штучка", "Алессандра, как всегда, прекрасна", "Красивый вид, и я не имею в виду деревья", "Я думаю, солнце любит тебя", "Боже мой, мое сердце вот-вот взорвется", "Вы прекрасно выглядите", "У тебя красивые ноги, Алессандра", "Идеальное и сексуальное тело", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2089076-solntse-lyubit-tebya-brazilskaya-supermodel-alessandra-ambrosio-pozagorala-toples/

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