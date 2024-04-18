Тогда и сейчас: 50-летняя Виктория Бекхэм показала детские фото

Бывшая участница Spice Girls и модный дизайнер Виктория Бекхэм отметила 50-летний юбилей. В честь этого звезда выложила праздничный пост в Instagram с массой архивных фото из детства, передает NUR.KZ.

"Семья - это все... Я бы не была той, кем являюсь, без моего красавца-мужа, прекрасных детей и родителей! Целую", - так юбилярша подписала публикацию с детскими снимками.

Как пишет портал Buro, Виктория Адамс-Бекхэм родилась в 1974 году в Великобритании в семье успешных бизнесменов - Энтони и Джеки Адамс. С юных лет она мечтала стать звездой, поэтому с восьми лет обучалась музыке и танцам. В 1993 году Виктория успешно прошла кастинг в женскую поп-группу Spice Girls, которая стремительно набрала популярность по всему миру.

В 1999 году Виктория родила сына Бруклина, отцом которого стал знаменитый футболист Дэвид Бекхэм, вскоре пара поженилась. В 2001 году группа Spice Girls распалась, но Виктория Бекхэм продолжила музыкальную карьеру, выпустив сольный альбом.

В 2002 году Виктория родила второго сына, Ромео, а в 2005-м на свет появился третий сын Бекхэмов - Круз.

В 2007 чета Бекхэмов переехала в США. Год спустя на нью-йоркской неделе моды Виктория представила дебютную коллекцию платьев для марки Victoria Beckham, которая получила позитивные отзывы. В 2011-м появилась линия сумок и демократичная линия одежды Victoria by Victoria Beckham. В том же году Виктория родила четвертого ребенка - дочь Харпер Севен.