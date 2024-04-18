"Шикарная женщина": 46-летняя Любовь Толкалина впечатлила фигурой в ярком купальнике
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46-летняя российская актриса Любовь Толкалина попозировала в ярком купальнике и была осыпана комплиментами. Фолловеры назвали ее фигуру идеальной, передает NUR.KZ.
Любовь разместила видео, которое было снято в крытом бассейне. На ней был синий слитный купальник.
"Баку называют городом ветров. Вот и меня подхватило, закружило", - не стала скрывать своей радости актриса, поделившись хорошим настроением в ленте.
Пользователи соцсети отметили, что Любовь выглядит гораздо моложе своих лет.
"Сколько лет ей, кто скажет?", "Какое у вас идеальное тело!", "Фигура, как у молодой девушки, браво! Любовь, вы прекрасны", "Кто чист душой, тот прекрасен и снаружи", "Нереальная красавица", "Девчушка", "Огонек", "Шикарная женщина", "Русалочка", - не уставали осыпать комплиментами актрису ее фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087180-shikarnaya-zhenschina-46-letnyaya-lyubov-tolkalina-vpechatlila-figuroy-v-yarkom-kupalnike/