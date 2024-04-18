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"Классная трансформация": Супермамасита с мужем и детьми повторила фото 12-летней давности

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Алия Байтугаева с мужем
Алия Байтугаева с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная в Интернет-пространстве как Супермамасита, повторила вместе с мужем и детьми фото 12-летней давности, передает NUR.KZ.

"Найди во мне ровно 5 отличий. Что во мне изменилось за последние 12 лет?" - спросила Супермамасита своих подписчиков. Отметим, что их у нее в Instagram 7 млн.

На видео, которое она разместила в ленте, Алия вместе с мужем и подросшими детьми повторяет архивное фото. На нем дочь и сын блогера еще совсем маленькие.

Подписчики попытались угадать, что же изменилось, помимо того, что дети выросли.

"Халат", "Внешность, характер, отношение к мужу, женственность и энергетика", "Эти 12 лет сделали вас сногсшибательной и уверенной", " Классная трансформация", "Как же я люблю вашу семью, давно с вами, так время пролетело, дети так выросли", "Какие были хорошенькие молодые", - написали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087162-klassnaya-transformatsiya-supermamasita-s-muzhem-i-detmi-povtorila-foto-12-letney-davnosti/

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