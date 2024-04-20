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Кэти Перри показала фото со спущенными штанами на музыкальном фестивале

Опубликовано:

Кэти Перри
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри опубликовала кадры с музыкального фестиваля Coachella. Несколько снимков вызвали бурную реакцию фанатов, передает NUR.KZ.

Снимки Кэти Перри разместила на своей странице в Instagram.

"Я была на Коачелле дольше, чем вы живете", – подписала она публикацию.

Среди фотографий с фестиваля есть одно, где певица запечатлена вечером на улице. На девушку надета черная кожаная куртка и джинсы, которые она опустила вниз, оголив ягодицы и демонстрируя нижнее белье.

В целом под постом комментаторы закидали певицу комплиментами, но самые остроумные пошутили про фото со спущенными штанами.

"Детка, я же говорил тебе взять ремень", "Сестра, у тебя штаны спустились", "Красотка", "Симпатичная", "Легендарно", "Почему эти штаны спущены, лол", "Сумасшедшая девчонка", - написали они.

Также фанаты отметили еще одно фото, на котором девушка одета в длинную футболку с изображением эльфа Леголаса из фильма "Властелин колец" – этого персонажа в культовой фэнтези-саге сыграл муж певицы, актер Орландо Блум.

"Эта футболка Леголаса – я кричу!", "Я живу ради Кэти в ее фан-футболке", "Футболка фанатки ее мужа", – заметили пользователи.

По информации IMDb, Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре. Она воспитывалась в глубоко религиозной семье. Петь Кэти начала в церковном хоре, даже свой первый контакт девушка заключила с христианским лейблом Red Hill, для которого записала альбом под своим именем Кэти Хадсон (Перри – фамилия матери). Альбом не имел успеха.

В 2004 году Перри подписала контракт с Columbia Records, но и это не принесло успеха. Однако один из руководителей Columbia порекомендовал Кэти председателю Virgin Records Джейсону Флому. Их сотрудничество стало успешным.

Она записала свой второй альбом, "One of the Boys", и весной 2008 года выпустила главный сингл, скандальную "I Kissed a Girl". Песня стала хитом, заняв первое место в нескольких странах. За ней последовали другие хитовые синглы, и альбом стал коммерчески успешным.

Сейчас Кэти добилась мировой популярности, основала свой собственный звукозаписывающий лейбл, завоевала десятки наград.

Напомним, ранее мы показывали фото Перри в откровенном наряде для известного бренда духов.

Еще раньше певицу высмеяли в Сети за фото на унитазе для рекламы своего бренда обуви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087051-keti-perri-pokazala-foto-so-spuschennymi-shtanami-na-muzykalnom-festivale/

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