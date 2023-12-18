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Кэти Перри снялась для рекламы духов в откровенном корсете

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Кэти Перри
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась для рекламы духов от известного бренда. 39-летняя знаменитость позировала в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Кадры фотосессии были опубликованы в официальном профиле D&G в Instagram.

На них Кэти предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете, оформленном кружевным верхом.

В руке она держит флакон с металлической эмблемой марки.

Также визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes с акцентом на губы, нанеся на них темно-розовую помаду. Стилисты завершили образ певицы черным чокером в виде ленты.

"Devotion и Кэти - лучшее сочетание", "Кэти, богиня, мы тебя любим", "Весь день смотрел бы", "Безумная красота", - писали поклонники поп-исполнительницы.

По информации IMDb, Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре. Она воспитывалась в глубоко религиозной семье. Петь Кэти начала в церковном хоре, даже свой первый контакт девушка заключила с христианским лейблом Red Hill, для которого записала альбом под своим именем Кэти Хадсон (Перри - фамилия матери). Альбом не имел успеха.

В 2004 году Перри подписала контракт с Columbia Records, но и это не принесло успеха. Однако один из руководителей Columbia порекомендовал Кэти председателю Virgin Records Джейсону Флому. Их сотрудничество стало успешным.

Она записала свой второй альбом, "One of the Boys", и весной 2008 года выпустила главный сингл, скандальную "I Kissed a Girl". Песня стала хитом, заняв первое место в нескольких странах. За ней последовали другие хитовые синглы, и альбом стал коммерчески успешным.

В настоящий момент Кэти добилась мировой популярности, основала свой собственный звукозаписывающий лейбл, завоевала десятки наград.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051035-keti-perri-snyalas-dlya-reklamy-duhov-v-otkrovennom-korsete/

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