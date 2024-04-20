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Джиджи Хадид снялась в бикини в рекламе Victoria's Secret

Опубликовано:

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид: Instagram / gigihadid

Супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала безупречную фигуру, снявшись в бикини для рекламы популярного бренда Victoria's Secret. Фото модели размещены в Instagram, передает NUR.KZ.

Американская модель Джиджи Хадид снялась в рекламной компании бренда женского нижнего белья и купальников Victoria's Secret. Фото размещены как в Instagram-аккаунте самого бренда, так и на личной странице Хадид.

Рекламируя новую коллекцию купальников, Джиджи Хадид предстала в светло-коричневом бикини с бахромой и в сапогах в тон.

У себя же на странице Хадид выложила несколько фото: в черном классическом купальнике с юбкой с бахромой в том же оттенке, в черном укороченном корсете и длинной атласной юбке, а также в бирюзовом бикини.

На всех фотографиях на Хадид было минимум макияжа, за что ее красоту еще более оценили поклонники модели, отписавшиеся в комментариях под постом.

Согласно информации на сайте IMDb, Джелена "Джиджи" Нура Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе в семье бизнесмена Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Помимо Джиджи и ее матери в семье Хадид модельным бизнесом активно также занимается ее младшая сестра Белла и брат Анвар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2086805-dzhidzhi-hadid-snyalas-v-bikini-v-reklame-victorias-secret/

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