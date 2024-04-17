56-летняя Валерия запечатлелась в полупрозрачной юбке

Российская исполнительница Валерия празднует день рождения - 56-летняя артистка опубликовала серию снимков и оставила послание в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На серии снимков в Instagram исполнительница хитов "Рига-Москва" и "Не обижай меня" предстала в разных образах - на основном фото Валерия запечатлелась в удлиненном черном пиджаке и полупрозрачной юбке в тон.

"Только что я открыла дверь в новый год своей жизни. Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас. Я никогда не была больше довольна собой, чем теперь, когда мне исполнилось 56, и это не кокетство, а самая настоящая правда. Я развиваюсь, иду вперед, и есть куда расти и к чему стремиться.

Я благодарю мамулю за жизнь, воспитание, профессию. Я люблю и любима, абсолютно счастлива в материнстве, имею прекрасных друзей. Я благодарю судьбу за все, что у меня есть, в том числе за возможность выходить на сцену, встречаться с моим зрителем, делиться тем, что на душе. Спасибо всем вам, мои дорогие! Вы делаете мою жизнь прекрасной", - обратилась именинница к своей Instagram-аудитории.