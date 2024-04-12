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"Моя королева": певица Хлоя Бейли поразила фанатов "огненным" аутфитом

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Хлоя Бейли
Хлоя Бейли. Фото: instagram.com/chloebailey

Американская певица, автор песен, актриса и продюсер Хлоя Бейли представила на суд фолловеров новые фото. Они оставили свои лестные отзывы, оценив ее аутфит и фигуру, передает NUR.KZ.

Яркий и будоражащий воображение аутфит молодой певицы высоко оценили пользователи соцсети. За короткое время с момента публикации фото артистки набрали около 500 тысяч "лайков".

"Ненавижу это говорить - я лучшая из всех, кого ты когда-либо узнаешь", - написала она.

"Это тело всегда будет в порядке", "Такая естественная всегда", "Моя королева", "Красотка", "Ты великолепна", "Привет, солнечный лучик", - написали ей фанаты.

Отметим, что у певицы почти 7,5 млн подписчиков в этой соцсети и ни одна ее публикация не остается незамеченной, набирая "лайки", "огонечки" и "сердечки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083955-moya-koroleva-pevitsa-hloya-beyli-porazila-fanatov-ognennym-autfitom/

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