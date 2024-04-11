"Сделала из себя конфетку": Ида Галич запечатлелась в бикини на фоне живописного пейзажа
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33-летняя российская телеведущая и блогерша Ида Галич показала подписчикам фигуру в бикини. Новые пляжные фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
"Доброе бодрое. Профессионально втягиваю живот", - написала она.
Инстадива снялась в черном бикини на фоне бескрайней синевы моря. Пользователи соцсети тут же оценили ее пляжные фото и высказались в комментариях.
"Ну выглядите вы, конечно, умопомрачительно", "Не толстая - вот и все. Формы никакой, талии никакой, груди нет, линия бикини некрасивая", "Всегда восхищаюсь женщинами с шикарной фигурой! Столько сил и времени вложить в создание тела заслуживает огромного уважения!", "Ну вы красотка и молодец. Сила воли! Сделали из себя просто конфетку", "Нет там у тебя никакого живота. Не верьте ей. Она ничего не втягивает", - отреагировали в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082965-sdelala-iz-sebya-konfetku-ida-galich-zapechatlelas-v-bikini-na-fone-zhivopisnogo-peyzazha/