Популярная телеведущая показала фигуру в откровенном бикини
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Известная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен показала фигуру в откровенном купальнике - теледива порадовала своих подписчиков, передает NUR.KZ.
Фото Пиппен выложила в своем профиле в Instagram.
"Готовлюсь к лету", - подписала фото теледива.
49-летняя знаменитость предстала на снимке в полный рост, позируя на сером фоне. Телеведущая примерила серебристое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги с завязками на бедрах.
Также звезда американского ТВ распустила волосы, отказалась от макияжа и продемонстрировала густые наращенные ресницы и длинные белые ногти.
"Супер форма к лету", "Самая красивая и сексуальная", "Просто богиня", "Уже готова к лету", "Вау, великолепно", "Классный купальник". - писали фанаты.
По информации IMDb, Пиппен родилась 6 июля 1974 года в семье ассирийцев, мать из Ливана, отец из Сирии - выросла в Чикаго.
Она является одним из основных участников реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Майами" от Bravo, появляясь в нем с момента его премьеры в 2011 году и вновь присоединилась к нему в 2021 году.
Больше 20 лет была замужем за звездой НБА - игроком "Чикаго Буллз" Скотти Пиппеном. В 2021 году пара официально развелась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082737-populyarnaya-televeduschaya-pokazala-figuru-v-otkrovennom-bikini/