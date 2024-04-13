Популярная телеведущая показала фигуру в откровенном бикини

Известная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен показала фигуру в откровенном купальнике - теледива порадовала своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Фото Пиппен выложила в своем профиле в Instagram.

"Готовлюсь к лету", - подписала фото теледива.

49-летняя знаменитость предстала на снимке в полный рост, позируя на сером фоне. Телеведущая примерила серебристое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги с завязками на бедрах.

Также звезда американского ТВ распустила волосы, отказалась от макияжа и продемонстрировала густые наращенные ресницы и длинные белые ногти.

"Супер форма к лету", "Самая красивая и сексуальная", "Просто богиня", "Уже готова к лету", "Вау, великолепно", "Классный купальник". - писали фанаты.

По информации IMDb, Пиппен родилась 6 июля 1974 года в семье ассирийцев, мать из Ливана, отец из Сирии - выросла в Чикаго.

Она является одним из основных участников реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Майами" от Bravo, появляясь в нем с момента его премьеры в 2011 году и вновь присоединилась к нему в 2021 году.

Больше 20 лет была замужем за звездой НБА - игроком "Чикаго Буллз" Скотти Пиппеном. В 2021 году пара официально развелась.