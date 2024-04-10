"Ох уж эти женские чары": Тина Кароль показала чувственные кадры в платье-комбинации

Украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новой чувственной фотосессией. Артистка в нежном платье-комбинации искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.

Участница песенного конкурса "Евровидение-2006" представила на суд поклонников новую фотосессию. На Тине было легкое платье-комбинация, нежный макияж и никаких украшений.

"Женская притягательность в ее таинственности", - подписала публикацию украинская поп-дива.

Чувственные снимки не оставили фанатов равнодушными - они не смогли пройти мимо, не оставив сотни восторженных комментариев.

"Тина выглядит как королева в любом наряде", "Магнетизм в красоте, Ваша красота - это нечто уникальное", "Ох уж эти женские чары", "Сама нежность! Непревзойденная", "Очаровательно, не передать словами, очень красиво, захватывающе", - написали поклонники.