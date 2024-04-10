"Ох уж эти женские чары": Тина Кароль показала чувственные кадры в платье-комбинации
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Украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новой чувственной фотосессией. Артистка в нежном платье-комбинации искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.
Участница песенного конкурса "Евровидение-2006" представила на суд поклонников новую фотосессию. На Тине было легкое платье-комбинация, нежный макияж и никаких украшений.
"Женская притягательность в ее таинственности", - подписала публикацию украинская поп-дива.
Чувственные снимки не оставили фанатов равнодушными - они не смогли пройти мимо, не оставив сотни восторженных комментариев.
"Тина выглядит как королева в любом наряде", "Магнетизм в красоте, Ваша красота - это нечто уникальное", "Ох уж эти женские чары", "Сама нежность! Непревзойденная", "Очаровательно, не передать словами, очень красиво, захватывающе", - написали поклонники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082509-oh-uzh-eti-zhenskie-chary-tina-karol-pokazala-chuvstvennye-kadry-v-plate-kombinatsii/