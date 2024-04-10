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Сыгравшая Русалочку 24-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини после родов

Опубликовано:

Холли Бейли
Холли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey

24-летняя американская актриса Холли Бейли, ставшая мамой в конце прошлого года, похвасталась фигурой после родов в бикини и собрала комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

Сыгравшая Русалочку актриса показала, как выглядит ее фигура после родов. Она запечатлелась в своем доме в бежевом бикини.

Фанаты оценили ее форму - тонкий стан и широкие бедра - и написали свои комментарии молодой маме. О том, что она родила сына, актриса рассказала только в январе.

"Как ей удалось так быстро убрать живот?", "Даже не верится, что у тебя есть ребенок", "Холли, ты прекрасна, пожалуйста, никогда не развлекай хейтеров", "Хорошо выглядишь, милая девочка!", "Быстро начни есть", "Самая любимая Русалочка", - отреагировали на ее фото подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082071-sygravshaya-rusalochku-24-letnyaya-aktrisa-pohvastalas-figuroy-v-bikini-posle-rodov/

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