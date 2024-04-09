"Во мне столько дерзости": Глафира Тарханова с афрокосами и пирсингом ошеломила фанатов

Российская актриса Глафира Тарханова, сыгравшая роль в сериале "Громовы", удивила пользователей соцсети своим перевоплощением - она появилась с афрокосами и пирсингом в носу, передает NUR.KZ.

Образ дерзкой девчонки разнится с образами милых героинь Тархановой - фанаты, удивленные таким поворотом событий, не могли не оценить перевоплощения актрисы.

Предвосхищая реакцию фолловеров, Тарханова предложила выбрать варианты их ответов на опубликованные фото.

"1. Непривычно! 2. Круто! 3. Дерзко. 3. Это не вы! 4. Харе кривляться! 5. Не узнать! 6. Вам милота больше идет. 7. Ваш вариант. Или поставьте 1-6.

Как думаете, без таких фото, если бы вы были кастинг-директором, легко ли позвать Глафиру Тарханову на такую роль?! А во мне столько дерзости, которая ждет, когда же ее разглядят и позовут в искусство", - заявила она.

"Потрясающая Глафира! Это такой пожар. Нужно срочно писать новый сценарий", "Мне кажется, лучшие стилисты и фотографы живут в палатках у входа в дом Глафиры Тархановой. И ждут своего часа", "Ну, матушка, ты просто пушка!", "Класс", - гласят комментарии.