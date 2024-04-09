Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Во мне столько дерзости": Глафира Тарханова с афрокосами и пирсингом ошеломила фанатов

Опубликовано:

Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова, сыгравшая роль в сериале "Громовы", удивила пользователей соцсети своим перевоплощением - она появилась с афрокосами и пирсингом в носу, передает NUR.KZ.

Образ дерзкой девчонки разнится с образами милых героинь Тархановой - фанаты, удивленные таким поворотом событий, не могли не оценить перевоплощения актрисы.

Предвосхищая реакцию фолловеров, Тарханова предложила выбрать варианты их ответов на опубликованные фото.

"1. Непривычно! 2. Круто! 3. Дерзко. 3. Это не вы! 4. Харе кривляться! 5. Не узнать! 6. Вам милота больше идет. 7. Ваш вариант. Или поставьте 1-6.

Как думаете, без таких фото, если бы вы были кастинг-директором, легко ли позвать Глафиру Тарханову на такую роль?! А во мне столько дерзости, которая ждет, когда же ее разглядят и позовут в искусство", - заявила она.

"Потрясающая Глафира! Это такой пожар. Нужно срочно писать новый сценарий", "Мне кажется, лучшие стилисты и фотографы живут в палатках у входа в дом Глафиры Тархановой. И ждут своего часа", "Ну, матушка, ты просто пушка!", "Класс", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2081423-vo-mne-stolko-derzosti-glafira-tarhanova-s-afrokosami-i-pirsingom-oshelomila-fanatov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.