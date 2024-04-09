"С ума схожу, когда смотрю на тебя": Аида Гарифуллина в купальнике восхитила фанатов

Российская оперная певица Аида Гарифуллина разместила в своем Instagram-аккаунте жаркие фото с отдыха на Мальдивах. Фанаты, восхищенные ею, оставили свои лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Аида Гарифуллина разместила ряд ярких фото с Мальдив - в карусели ее снимки в алом слитном купальнике, фото завтрака, ее селфи в номере.

Фанаты, завороженные увиденным, не поскупились на комплименты в ее адрес, отметив и ее фигуру, и талант оперной дивы, которым восхищены.

"Как ты прекрасна, любимая! Я с ума схожу, когда смотрю на тебя!", "Идеальная", "Богиня", "Супермодель и суперзвезда Аида!", "Как говорят, и пусть весь мир подождет, я никуда не тороплюсь", "Самая прекрасная женщина", "Сожги весь мир своей красотой", - написали ей фолловеры.