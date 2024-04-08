61-летняя Деми Мур вышла в свет в сияющем полупрозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур посетила светское мероприятие в экстремальном наряде - 61-летняя звезда надела полупрозрачное платье, украшенное стразами, передает NUR.KZ.

Деми Мур стала гостьей светского мероприятия одного из популярных итальянских брендов. Вместе с Шер, Хелен Миррен и другими звездами кино и музыки она радостно позировала на камеру.

На 61-летней актрисе было надето белье черного цвета, а поверх него - сияющее платье-сетка, украшенное стразами.

"Мерцала и блистала всю ночь", - подписала серию фотографий Деми.

"Роскошная Деми", "Это платье! Выглядишь потрясающе", "Нереальная", "Люблю видеть тебя такой радостной", "Шикарная женщина в удивительном месте в окружении прекрасных людей - что может быть лучше?" - отметили фанаты кинозвезды.