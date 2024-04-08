61-летняя Деми Мур вышла в свет в сияющем полупрозрачном платье
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Голливудская актриса Деми Мур посетила светское мероприятие в экстремальном наряде - 61-летняя звезда надела полупрозрачное платье, украшенное стразами, передает NUR.KZ.
Деми Мур стала гостьей светского мероприятия одного из популярных итальянских брендов. Вместе с Шер, Хелен Миррен и другими звездами кино и музыки она радостно позировала на камеру.
На 61-летней актрисе было надето белье черного цвета, а поверх него - сияющее платье-сетка, украшенное стразами.
"Мерцала и блистала всю ночь", - подписала серию фотографий Деми.
"Роскошная Деми", "Это платье! Выглядишь потрясающе", "Нереальная", "Люблю видеть тебя такой радостной", "Шикарная женщина в удивительном месте в окружении прекрасных людей - что может быть лучше?" - отметили фанаты кинозвезды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2080802-61-letnyaya-demi-mur-vyshla-v-svet-v-siyayuschem-poluprozrachnom-plate/