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"Слишком откровенно": Нюша появилась в оригинальном топе, смутив моралистов

Опубликовано:

Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

33-летняя российская певица Нюша изумила своих фолловеров, появившись в оригинальном узком топе. Они отметили смену ее стиля - одни похвалили ее за это, другие пожурили, передает NUR.KZ.

"Когда между нами есть это пламя - ощущаю себя я живой. Кто уже успел послушать "Сверху вниз" на радио?" - написала Нюша.

Ее аутфит привел в изумление поклонников. На фото Нюша позирует в оригинальном топе, прикрывающем лишь грудь артистки. Узкие штаны, остроносые туфельки и перчатки выше локтя, маленькая сумочка в тон и черные солнцезащитные очки завершили весь образ Нюши.

"Нюша совсем перестала быть похожей на себя, теперь просто стандартные пластические стереотипы лица без индивидуальности. А раньше такая милая была, с естественным лицом и родинкой", "Слишком откровенно... Зачем такое выставлять?", "Ну вау, Ню, ты огонь, стиль меняется прям", "Стиль стал еще лучше", "Эффект развода просто шикарен", "Куколка", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2080799-slishkom-otkrovenno-nyusha-poyavilas-v-originalnom-tope-smutiv-moralistov/

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