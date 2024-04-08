"Слишком откровенно": Нюша появилась в оригинальном топе, смутив моралистов

33-летняя российская певица Нюша изумила своих фолловеров, появившись в оригинальном узком топе. Они отметили смену ее стиля - одни похвалили ее за это, другие пожурили, передает NUR.KZ.

"Когда между нами есть это пламя - ощущаю себя я живой. Кто уже успел послушать "Сверху вниз" на радио?" - написала Нюша.

Ее аутфит привел в изумление поклонников. На фото Нюша позирует в оригинальном топе, прикрывающем лишь грудь артистки. Узкие штаны, остроносые туфельки и перчатки выше локтя, маленькая сумочка в тон и черные солнцезащитные очки завершили весь образ Нюши.

"Нюша совсем перестала быть похожей на себя, теперь просто стандартные пластические стереотипы лица без индивидуальности. А раньше такая милая была, с естественным лицом и родинкой", "Слишком откровенно... Зачем такое выставлять?", "Ну вау, Ню, ты огонь, стиль меняется прям", "Стиль стал еще лучше", "Эффект развода просто шикарен", "Куколка", - отреагировали пользователи соцсети.