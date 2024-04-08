"Афродита": Алена Водонаева устроила фотосессию в воде без белья

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2", блогер-миллионник Алена Водонаева поделилась в соцсети новыми фото, на которых запечатлелась в наряде без нижнего белья, передает NUR.KZ.

41-летняя Алена Водонаева поделилась результатом чувственной фотосессии. Для эффектных фото теледива запечатлелась стоя по колено в воде, но ее фанатов привлек волнующий наряд, подчеркнувший ее фигуру и пышную грудь.

"Перестаньте беспокоить женщин, к которым вы не готовы", - Алена Водонаева.

"Как такую талию сделать? Фигура просто огонь", "Почему-то такой взгляд холодный, от такого взгляда хочется держаться подальше", "Милфа", "Не знаю, либо сильно втянула живот, либо сильно торчащие кости. Фигура красивая, безусловно, но сразу бросились в глаза сильно выделяющиеся припухлости под грудью", "Отлично сказано! И фото красивые", "Так, если я перестану есть, то я смогу также похудеть, но т*ти себе такие уже не приделать", "Афродита", - написали пользователи соцсети.