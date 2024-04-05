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13 образов за 3 часа: Жизель Бюндхен восхитила снимками в купальниках

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Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele

43-летняя бразильская модель Жизель Бюндхен показала в Instagram кадры с фотосессии, на которой она успела примерить 13 разных образов всего за три часа, передает NUR.KZ.

22-миллионная Instagram-аудитория звезды культового фильма "Дьявол носит Прада" увидела любимую супермодель в разных образах. Жизель примеряла купальники, шорты с пиджаком, рубашки и футболки - все это на фоне городских пейзажей. По ее словам, на все это ушло лишь три часа.

"Не могу поверить, что мы сделали 13 образов за 3 часа! Это был рекорд для меня. Спасибо, что приехали в Майами и хорошо провели время со мной, мне было так весело! Вы, ребята, зажгли!" - обратилась Бюндхен к команде профессионалов, которая работала с ней.

Поклонники расхвалили снимки и отметили, что именно так работают настоящие супермодели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079698-13-obrazov-za-3-chasa-zhizel-byundhen-voshitila-snimkami-v-kupalnikah/

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