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"Хороша до сумасшествия": Агата Муцениеце появилась в платье-комбинации без белья

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Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

Российская актриса Агата Муцениеце, экс-супруга Павла Прилучного, поделилась чувственной фотосессией в соцсети и привела в восторг не только звездных коллег, но и других подписчиков, передает NUR.KZ.

35-летняя актриса появилась в платье-комбинации шоколадного цвета с открытой спиной без белья. Чувственные фото она разместила в карусели.

"Фотки достойные ленты", - гласит подпись к снимкам.

"Да чего уж там, и "лайка" эти фотки достойны, и комментария", - оставил свой отзыв Михаил Галустян.

"Ну что, Володенька, кто теперь кому не пара?", "Наверное, вы влюблены, расцвели", "Не ну хороша мать, ей Богу", "Последнее фото вообще огонь", "Такой мамой дети должны гордиться! Умница, красавица, успешная! Всех вам благ", "Обалдеть! Какая шикарная девушка", "Сексуальна до безумия, так держать", "Вот это космос", "Хороша до сумасшествия", - добавили другие подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079647-horosha-do-sumasshestviya-agata-mutsenietse-poyavilas-v-plate-kombinatsii-bez-belya/

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