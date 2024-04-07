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56-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась для обложки книги без макияжа

Опубликовано:

Памела Андерсон
Памела Андерсон: Instagram / pamelaanderson

56-летняя звезда культового сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон появилась на обложке своей книги без макияжа. Снимками Андерсон поделилась в Instagram.

Американская актриса и фотомодель представила публике свою кулинарную книгу "Я люблю тебя: рецепты от всего сердца". Обложку книги украсило фото самой Памелы, снимки актрисы также есть и в самой книге.

На фотографиях 56-летняя секс-символ Голливуда предстала в белой футболке и джинсах с высокой посадкой. На других фото актриса позировала в сером свитере, держа в руке яблоко.

При этом модель, недавно полностью отказавшаяся от декоративной косметики, не стала делать исключения даже для обложки книги - на снимках Андерсон предстала без макияжа и с распущенными волосами.

Ее подписчикам смелость и естественность кумира пришлись по душе - под снимками пестрят комплименты.

Отметим, по информации IMDb, Памела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ладисмите (Канада) - позже семья перебралась в Ванкувер.

Она была акробаткой и гимнасткой в возрасте 7-12 лет и спортсменкой на протяжении всей школы.

С 16 до 19 лет она работала официанткой.

Впервые о Памеле узнали на футбольном матче British Columbia Lions, когда ее изображение появилось на экране стадиона. Болельщики приветствовали ее, и она спустилась на футбольное поле. Благодаря своей известности в Ванкувере она подписала рекламный контракт с пивом Labatt's.

Позже последовали контракты с другими компаниями, а очень скоро ее заметили в Playboy - в 1989 году Андерсон появилась на обложке легендарного журнала для мужчин.

Добившись успеха в Playboy, Памела Андерсон в 1990 году переехала в Лос-Анджелес, где попробовала себя в кино - звездной для нее стала роль в сериале "Спасатели Малибу".

В настоящее время Памела Андерсон больше времени уделяет своему фонду по защите животных, а также по борьбе с экологическими проблемами. Отмечается, что Памела любит архитектуру и проектирует экологичные сборные дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079278-56-letnyaya-zvezda-spasateley-malibu-snyalas-dlya-oblozhki-knigi-bez-makiyazha/

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