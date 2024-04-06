"Вступаю в эпоху джедаев": Меган Фокс кардинально сменила имидж
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Популярная голливудская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж - звезда "Трансформеров" перекрасилась в синий и сделала стрижку, передает NUR.KZ.
На днях знаменитость опубликовала новые фотографии в своем профиле в Instagram.
На снимках 37-летняя Меган Фокс предстала перед камерой в черном топе на тонких бретелях. Звезда была запечатлена с голубыми волосами.
Актриса не только изменила цвет, но и сделала стрижку. Знаменитость позировала с черными стрелками и нежно-розовым блеском для губ.
"Вступаю в эпоху джедаев", - подписала новые снимки Фокс.
Отметим, что за несколько дней до этого актриса опубликовала снимки с розовыми волосами.
"Запомним эру розовых волос. Февраль 2024 - апрель 2024", - написала она.
Фанаты оценили новый образ актрисы.
"Почему ты такая горячая?", "Да ты выглядишь классно с любым цветом волос", "Твои волосы такого же цвета, как и твои глаза",- писали фанаты.
По информации IMDb, Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в Оук-Ридже, штат Теннесси.
В 5 лет она начала заниматься драматическим искусством и танцами, а в 10 лет переехала в Порт-Сент-Люси, штат Флорида, где продолжила обучение и окончила школу.
Меган начала заниматься актерским мастерством и модельным бизнесом в 13 лет, получив несколько наград на Американском съезде моделей и талантов в 1999 году в Хилтон-Хед.
Меган дебютировала в кино в роли Брианны Уоллес в фильме Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен "Солнечные каникулы". Прославилась актриса, снявшись в нескольких частях франшизы "Трансформеры" режиссера Майкла Бэя.
Также Меган Фокс воплотила на экране образ Эйприл О'Нил в серии фильмов о черепашках-ниндзя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078738-vstupayu-v-epohu-dzhedaev-megan-foks-kardinalno-smenila-imidzh/