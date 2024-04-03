Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Богиня": "Мисс Вселенная-2015" похвасталась идеальной фигурой в эффектном аутфите

Опубликовано:

Пиа Вуртцбах
Пиа Вуртцбах. Фото: instagram.com/piawurtzbach

34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах покрасовалась в эффектном аутфите. Новые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

34-летняя красавица похвасталась точеной фигурой в эффектном черном наряде, позволяющем увидеть ее тонкую талию.

"К лету готова", - подписала Пиа фото.

Нюдовый макияж, собранные в пучок волосы, золотистая сумочка, серьги и браслет дополнили ее образ. За короткое время с момента публикации фото "Мисс Вселенной-2015" набрали свыше 320 тысяч "лайков".

"Ты богиня", "Красавица", "Самая красивая "Мисс Вселенная" на свете", "Мне нравится твоя внешность, Пиа, плоский пресс, фигура в виде песочных часов", "Какое идеальное тело и лицо", - отметили фанаты.

Ранее Пиа Вуртцбах взбудоражила Сеть пляжными фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2077937-boginya-miss-vselennaya-2015-pohvastalas-idealnoy-figuroy-v-effektnom-autfite/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.