"Богиня": "Мисс Вселенная-2015" похвасталась идеальной фигурой в эффектном аутфите

34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах покрасовалась в эффектном аутфите. Новые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

34-летняя красавица похвасталась точеной фигурой в эффектном черном наряде, позволяющем увидеть ее тонкую талию.

"К лету готова", - подписала Пиа фото.

Нюдовый макияж, собранные в пучок волосы, золотистая сумочка, серьги и браслет дополнили ее образ. За короткое время с момента публикации фото "Мисс Вселенной-2015" набрали свыше 320 тысяч "лайков".

"Ты богиня", "Красавица", "Самая красивая "Мисс Вселенная" на свете", "Мне нравится твоя внешность, Пиа, плоский пресс, фигура в виде песочных часов", "Какое идеальное тело и лицо", - отметили фанаты.

Ранее Пиа Вуртцбах взбудоражила Сеть пляжными фото.