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"Она во всеоружии": экс-супруга Моргенштерна отметила день рождения в полупрозрачном красном платье

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Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, бывшая жена рэпера Моргенштерна, отметила 24-й день рождения. Фотографии в праздничном образе блогерша выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Свой день рождения Дилара Зинатуллина отметила в эффектном полупрозрачном платье красного цвета. Автор популярного инстаблога рассказала, что для нее значит этот день.

"Для меня это всегда настоящее начало весны, всегда солнечный день, полный любви и тепла, после которого это тепло начинает оживлять и насыщать мир после долгой и темной зимы", - подписала серию фотографий экс-супруга Моргенштерна.

Подписчики завалили Дилару поздравлениями и теплыми пожеланиями, среди них - исполнительницы Клава Кока и Инстасамка, а также целый ряд блогеров-миллионников.

"С днем изобилия, драгоценная Дилара-бомба", "С днем рождения, красотка", "Ммм, она надела красное платье, она во всеоружии", "Сияй и вдохновляй", - отметили в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2076882-ona-vo-vseoruzhii-eks-supruga-morgenshterna-otmetila-den-rozhdeniya-v-poluprozrachnom-krasnom-plate/

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