"Она во всеоружии": экс-супруга Моргенштерна отметила день рождения в полупрозрачном красном платье

Дилара Зинатуллина, бывшая жена рэпера Моргенштерна, отметила 24-й день рождения. Фотографии в праздничном образе блогерша выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Свой день рождения Дилара Зинатуллина отметила в эффектном полупрозрачном платье красного цвета. Автор популярного инстаблога рассказала, что для нее значит этот день.

"Для меня это всегда настоящее начало весны, всегда солнечный день, полный любви и тепла, после которого это тепло начинает оживлять и насыщать мир после долгой и темной зимы", - подписала серию фотографий экс-супруга Моргенштерна.

Подписчики завалили Дилару поздравлениями и теплыми пожеланиями, среди них - исполнительницы Клава Кока и Инстасамка, а также целый ряд блогеров-миллионников.

"С днем изобилия, драгоценная Дилара-бомба", "С днем рождения, красотка", "Ммм, она надела красное платье, она во всеоружии", "Сияй и вдохновляй", - отметили в комментариях.