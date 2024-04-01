"Моя леди и моя богиня": 20-летняя австралийская модель в мини-бикини ошеломила Сеть

20-летняя авcтралийская модель, известная инстадива Эмили Фелд порадовала новым пляжным фото подписчиков в Instagram. Снимок они назвали "очень горячим", передает NUR.KZ.

Фото Эмили в мини-бикини на фоне пальмы и скал всего за пару минут с момента публикации набрало около 5 тысяч "лайков". Фанаты модели оценили ее фигуру, не скупясь на комплименты в ее адрес в комментариях под снимком.

"Ты не просто родилась, ты была создана", "Великолепная", "Чудесная", "Сексуальная", "Горячая", "Очарование", "Выглядишь потрясающе в бикини", "Красиво, чудесно, самая лучшая красота", "Драгоценное дитя с прекрасными глазами", "Потрясающе", "Моя леди и моя богиня", - отметили восхищенные фанаты.

Ранее Эмили выложила фото в молочном бикини, вызвав восторг пользователей Сети.