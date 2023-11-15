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"Чудесная": 20-летняя австралийская модель поделилась фото в бикини

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Эмили Фелд
Эмили Фелд. Фото: instagram.com/emily.feld

20-летняя автралийская модель, звезда соцсетей Эмили Фелд выложила пляжные фото и восхитила своих подписчиков в Instagram. Фанаты написали ей много теплых слов, передает NUR.KZ.

У девушки 1,3 млн подписчиков в Instagram. Она часто публикует пляжные снимки, демонстрируя стройную фигуру в купальниках.

На этот раз Эмили снялась в бикини молочного цвета держа в руках яркий цветок. Саму модель и фон, который она выбрала для фото, высоко оценили ее подписчики. Девушка предпочла отказаться от макияжа.

"Ты выглядишь потрясающе", "Красивые фото", "Чудесная, прекрасное зрелище", "Всегда прекрасна", "Просто превосходно", "Ты выглядишь неповторимо в бикини", "Великолепная девушка", "Люблю тебя, Эмили", "Супермодель", "Очень милая", - рассыпались в комплиментах фанаты молодой модели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045908-chudesnaya-20-letnyaya-avstraliyskaya-model-podelilas-foto-v-bikini/

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