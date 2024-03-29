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"Сделаем вид, что не видим фотошоп": пляжные снимки Бузовой оценили в Сети

Опубликовано:

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова покрасовалась в золотистом бикини и парео-сарафане. Новые фотографии с отдыха Ольга разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Всю ночь лил дождь. А после дождя всегда выходит солнце. Тот, у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце даже в самый хмурый день. Выбираем лучший кадр моего утра", - написала Оля, процитировав Конфуция.

На фото теледива запечатлелась в золотистом бикини. Яркое парео с цветочным принтом украсило ее пляжный наряд. В дополнение к образу Бузова надела солнцезащитные очки.

"Мне кажется или тут два туловища?", "Сделаем вид, что не видим фотошоп", "Про пузико уже высказались?", "Ольга, где вы отдыхаете?", "Красота неземная", "Она вообще дышит?", "Все фото красивые", - гласят комментарии под снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2075640-sdelaem-vid-chto-ne-vidim-fotoshop-plyazhnye-snimki-buzovoy-otsenili-v-seti/

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