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"Если бы люкс был человеком": 38-летняя Ирина Шейк снялась в бикини из кристаллов

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Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк снялась для рекламы популярного бренда - поклонников в Instagram восхитил образ, основной составляющей которого стали кристаллы, передает NUR.KZ.

Очередной необычный образ примерила на себя Ирина Шейк - для рекламы известного бренда она снялась в бикини из кристаллов. Образ завершили крупные украшения на запястьях, пальцах, шее и ушах супермодели. Кристаллы можно было заметить даже в гладко уложенных волосах Ирины.

Фанаты топ-модели пришли в полный восторг от увиденного.

"Если бы люкс был человеком, он был бы Ирочкой", "Это настолько красиво, насколько это вообще возможно и невозможно", "Какая любовь", "Ирина, ты не перестаешь нас радовать", "Приятно видеть, как они задействуют настоящих моделей для разнообразия", "Как красиво", - отметили в комментариях под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2075616-esli-by-lyuks-byl-chelovekom-38-letnyaya-irina-sheyk-snyalas-v-bikini-iz-kristallov/

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