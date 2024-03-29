"Если бы люкс был человеком": 38-летняя Ирина Шейк снялась в бикини из кристаллов

Супермодель Ирина Шейк снялась для рекламы популярного бренда - поклонников в Instagram восхитил образ, основной составляющей которого стали кристаллы, передает NUR.KZ.

Очередной необычный образ примерила на себя Ирина Шейк - для рекламы известного бренда она снялась в бикини из кристаллов. Образ завершили крупные украшения на запястьях, пальцах, шее и ушах супермодели. Кристаллы можно было заметить даже в гладко уложенных волосах Ирины.

Фанаты топ-модели пришли в полный восторг от увиденного.

"Если бы люкс был человеком, он был бы Ирочкой", "Это настолько красиво, насколько это вообще возможно и невозможно", "Какая любовь", "Ирина, ты не перестаешь нас радовать", "Приятно видеть, как они задействуют настоящих моделей для разнообразия", "Как красиво", - отметили в комментариях под публикацией.