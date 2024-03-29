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"Не стыдно так на ауызашаре?": "пьяные" танцы Асель Аскар осудили моралисты (видео)

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото и скрин: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар решила развеселить подписчиков, сымитировав "пьяные" танцы в Instagram. Однако, ее юмор поняли не все, передает NUR.KZ.

Асель Аскар решила повеселить подписчиков - она перевоплотилась в татешку "под градусом". Актриса вжилась в роль и показала характерные для состояния опьянения танцы с бокалом в руках.

"Когда ты незаметно стала татешкой за 30, ты кайфуешь от себя и ты берешь от жизни все и уже перестала верить в любовь…", - подписала видео Асель.

В комментариях нашлись моралисты, которые не поняли юмор девушки.

"Не стыдно так на ауызашаре?", - написали под видео.

Асель со смехом ответила, что в ее бокале был не алкоголь.

"Мамой клянусь, в бокале вода", - со смехом написала актриса.

Однако, большинство фанатов Асель от души посмеялись и расхвалили ее внешний вид.

"Неужели все парни, проходящие мимо, слепы?", "Эта девушка очень красива", "Я себя как будто увидела", "За 30 - это еще нормально, татешки за 40 - мы вместе", - отметили подписчики актрисы.

Мы также писали, что Асель Аскар рассказала о трудностях в отношениях с отцом после развода ее родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2075601-ne-stydno-tak-na-auyzashare-pyanye-tantsy-asel-askar-osudili-moralisty-video/

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