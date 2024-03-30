"Настоящая королева": Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для Vogue

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для греческой версии известного журнала Vogue, передает NUR.KZ.

Кадры фотосессии Наоми опубликовала в своем профиле в Instagram. Кэмпбелл приняла участие в работе над юбилейным выпуском журнала – Vogue Greece исполнилось 5 лет.

На размещенном снимке 53-летняя манекенщица предстала перед камерой в платье, оформленном объемными лямками в виде дуг.

Кроме того, видно, что низ изделия дополняет полупрозрачная юбка, сквозь ткань которой просвечивают трусы с высокой посадкой.

"Настоящая королева", "Икона стиля", "Уникум, ты такая одна в этом мире", "Ты просто обязана вернуться на обложки американских журналов", – писали фанаты модели.

По информации на сайте IMDb, Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Англия, Великобритания. Она – супермодель и первая чернокожая женщина-модель на обложке французского Vogue, британского Vogue и журнала Time.

Дочь ямайской танцовщицы Валери Кэмпбелл. Отца Наоми не знала, однако, по словам ее матери, помимо других кровей у него были китайские корни.

Кроме карьеры модели появилась в нескольких фильмах в качестве актрисы, а также пробовала продюсировать проекты.