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"Настоящая королева": Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для Vogue

Опубликовано:

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для греческой версии известного журнала Vogue, передает NUR.KZ.

Кадры фотосессии Наоми опубликовала в своем профиле в Instagram. Кэмпбелл приняла участие в работе над юбилейным выпуском журнала – Vogue Greece исполнилось 5 лет.

На размещенном снимке 53-летняя манекенщица предстала перед камерой в платье, оформленном объемными лямками в виде дуг.

Кроме того, видно, что низ изделия дополняет полупрозрачная юбка, сквозь ткань которой просвечивают трусы с высокой посадкой.

"Настоящая королева", "Икона стиля", "Уникум, ты такая одна в этом мире", "Ты просто обязана вернуться на обложки американских журналов", – писали фанаты модели.

По информации на сайте IMDb, Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Англия, Великобритания. Она – супермодель и первая чернокожая женщина-модель на обложке французского Vogue, британского Vogue и журнала Time.

Дочь ямайской танцовщицы Валери Кэмпбелл. Отца Наоми не знала, однако, по словам ее матери, помимо других кровей у него были китайские корни.

Кроме карьеры модели появилась в нескольких фильмах в качестве актрисы, а также пробовала продюсировать проекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2075379-nastoyaschaya-koroleva-naomi-kempbell-snyalas-v-otkrovennom-naryade-dlya-vogue/

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