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Эзотерика

"Умираю от красоты": возлюбленная Джейсона Стейтема показала фигуру в белье на кровати

Опубликовано:

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема - модель Роузи Хантингтон-Уайтли - снялась в откровенной фотосессии: она показала подписчикам свою фигуру в белье на кровати, передает NUR.KZ.

Манекенщица опубликовала снимки в своем профиле в Instagram.

36-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в шелковом кремовом боди. Фотосессию модель устроила на атласных наволочках в своем доме - пара живет в Лондоне.

Образ возлюбленной Стейтема дополнила подвеска и многочисленные кольца, серьги и браслеты. Ей сделали укладку с локонами и макияж с матовой розовой помадой.

"Умираю от красоты", "Идеальная фигура", "Потрясающая красотка", "Богиня", - писали фанаты.

По информации IMDb, Роузи родилась 18 апреля 1987 года в Плимуте. Англия. Ее прапрадедом был 1-й баронет Гримли, сэр Герберт Ханнингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли прославилась как модель нижнего белья Victoria's Secret. Она участвовала в пяти модных показах Victoria's Secret с 2006 по 2010 год и стала ангелом Victoria's Secret в ноябре 2009 года.

С 2010 года она состоит в отношениях с актером Джейсоном Стейтемом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2074773-umirayu-ot-krasoty-vozlyublennaya-dzheysona-steytema-pokazala-figuru-v-bele-na-krovati/

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