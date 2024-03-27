"Женщина, которая живет в моем сердце": Пенелопа Крус предстала в чувственном образе

49-летняя звезда Голливуда Пенелопа Крус предстала перед фанатами в Instagram в элегантном платье - чувственный образ испанской актрисы не оставил их равнодушными, передает NUR.KZ.

Пенелопа Крус - одна из самых красивых и талантливых актрис Голливуда. 49-летняя кинодива продолжает удивлять и заставляет биться сердца ее поклонников все чаще.

На этот раз она приняла участие в фотосессии для журнала ELLE España. Один из ее образов, который Пенелопа продемонстрировала в своем блоге, был очень нежным и волнующим - актриса появилась в светло-зеленом элегантном платье с глубоким декольте.

Неброский макияж и волнистые локоны добавили образу романтичности и весенней легкости.

"Женщина, которая живет глубоко в моем сердце", "Великолепная", "Красивая женщина", "Это платье просто превосходное", "Ошеломительно", "Королева", - гласят отзывы под фото.