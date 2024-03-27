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"Женщина, которая живет в моем сердце": Пенелопа Крус предстала в чувственном образе

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус. Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

49-летняя звезда Голливуда Пенелопа Крус предстала перед фанатами в Instagram в элегантном платье - чувственный образ испанской актрисы не оставил их равнодушными, передает NUR.KZ.

Пенелопа Крус - одна из самых красивых и талантливых актрис Голливуда. 49-летняя кинодива продолжает удивлять и заставляет биться сердца ее поклонников все чаще.

На этот раз она приняла участие в фотосессии для журнала ELLE España. Один из ее образов, который Пенелопа продемонстрировала в своем блоге, был очень нежным и волнующим - актриса появилась в светло-зеленом элегантном платье с глубоким декольте.

Неброский макияж и волнистые локоны добавили образу романтичности и весенней легкости.

"Женщина, которая живет глубоко в моем сердце", "Великолепная", "Красивая женщина", "Это платье просто превосходное", "Ошеломительно", "Королева", - гласят отзывы под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2074089-zhenschina-kotoraya-zhivet-v-moem-serdtse-penelopa-krus-predstala-v-chuvstvennom-obraze/

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