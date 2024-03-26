"И это мать двоих детей?!": Дарья Александрова в эффектном красном платье очаровала Казнет

Дарья Александрова представила чувственный образ - результатом новой фотосессии казахстанская актриса и телеведущая поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Эффектное алое платье, светлые волнистые волосы, чувственные губы, томный взгляд - актриса Дарья Александрова умеет удивлять своих поклонников.

"Просто фото, где я прям очень. С удовольствием приму комплименты. Осталось только 3 фотографа, с кем с удовольствием работаю. Одна из них - Валерия Бричевская. И каждый раз 10 минут съемка занимает" - отметила Дарья.

Рано Умарова, Гульнара Сильбаева, Дильназ Ахмадиева и другие артисты высоко оценили образ своей звездной коллеги. Другие пользователи соцсети также не поскупились на комплименты в адрес Дарьи Александровой.

"Огнище, вот красота даже без мейка", "Ну что сказать, шикарная женщина, и это мать двоих детей?!", "Ну что за девушка, красный прямо ваш цвет", "Невероятная, восхитительная, великолепная", "Удивительная, прекрасная, нежная", "Боже, Даша, одно удовольствие смотреть на вас, роскошная!" - написали подписчики.